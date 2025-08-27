Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τη League Phase του Champions League συντρίβοντας με 6-0 τη Ρέιντζερς, την ίδια ώρα που η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη σφράγιζε και αυτή το εισιτήριο με το 1-0 επί της Φενέρμπαχτσε.

Η Μπριζ είχε επικρατήσει με 3-1 στον πρώτο αγώνα στη Γλασκώβη και ήταν σχεδόν σίγουρη για την πρόκριση, την οποία φρόντισε να εξασφαλίσει με επιβλητικό τρόπο στη ρεβάνς.

Με γκολ των Τρεσόλντι (5′), Βανάκεν (32′), Σέις (41′, 45′) και Στάνκοβιτς (45’+2′) ήταν μπροστά με 5-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι οι Σκωτσέζοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 8′ (αποβολή Άαρονς), για να διαμορφωθεί το τελικό 6-0 από τον Τζόλη στο 50′.

Απέκλεισε τον Μουρίνιο η Μπενφίκα

Στη Λισαβόνα οι Μπενφίκα και Φενέρμπαχτσε αναμετρήθηκαν στη ρεβάνς του 0-0 της Κωνσταντινούπολης και αυτοί που πανηγύρισαν τελικά ήταν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι με γκολ του Ακτούρκογλου στο 35′ νίκησαν με 1-0 και πήραν την πρόκριση για τη League Phase.

Στα αστέρια και ο Χατζηδιάκος

Οι Τζόλης και Παυλίδης, πάντως, δεν είναι οι μόνοι Έλληνες του εξωτερικού που πανηγύρισαν καθώς το ίδιο συνέβη και με τον Χατζηδιάκο της Κοπεγχάγης. Με γκολ των Κορνέλιους (46′) και Μουκόκο (84′ πεν.) οι Δανοί επιβλήθηκαν της Βασιλείας με 2-0 και θα είναι και αυτοί στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.