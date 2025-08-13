Η αυλαία του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League έπεσε το βράδυ της Τρίτης (12/08), με δέκα ομάδες να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια των playoffs

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

Βασιλεία – Κοπεγχάγη

Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

Από αυτές τις αναμετρήσεις θα προκύψουν οι τελευταίες επτά ομάδες που θα συμπληρώσουν το «παζλ» της φάσης των 36 της League Phase.

Οι 29 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί:

Άγιαξ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γαλατάσαραϊ, Ίντερ, Γιουβέντους, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μαρσέιγ, Μονακό, Νάπολι, Νιούκαστλ, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Σλάβια Πράγας, Σπόρτινγκ Λισαβώνας, Τότεναμ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Βιγιαρεάλ.