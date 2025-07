Όμορφη ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι οπαδοί της Ρέιντζερς για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League, με το κορεό να ξεχωρίζει.

Οι «πράσινοι» έχουν τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους στη Γλασκώβη ενώ αυτοί των γηπεδούχων είχαν εξαντλήσει από την περασμένη εβδομάδα τα εισιτήριά τους και προετοίμαζαν το κορεό. Και η αλήθεια είναι ότι εντυπωσίασαν.

Οι οπαδοί της Ρέιντζερς απεικόνισαν τη θεά Αθηνά και τον Παρθενώνα, ενώ το πανό με το οποίο συνόδευαν τις δημιουργίες τους έγραφε: «Τα εμπόδια γίνονται ο δρόμος μας».

📽️ Rangers fans unfurl huge tifo ahead of Russell Martin's first match as manager pic.twitter.com/RIezgOTzuz