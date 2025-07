Ως την πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας του χαρακτήρισε αυτή της αποχώρησης του από τη Σέλτικ ο Γκράχαμ Τέιλορ μιλώντας στο Sky Sports της Σκωτίας.

Για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Σέλτικ

«Η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει στην καριέρα μου, σίγουρα. Όταν έφυγα από την Κιλμάρνοκ το 2019, ήταν λίγο πιο εύκολο επειδή ήμουν σε φάση ότι ήθελα να προοδεύω. Ήθελα να πάω και να προσπαθήσω να παίξω για τη μεγαλύτερη ομάδα της Σκωτίας. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή πιθανότατα δεν υπήρχαν πολλοί που πίστευαν ότι θα έπαιζα τόσα πολλά παιχνίδια όσα έπαιζα στην Σέλτικ, αλλά το μόνο άτομο που πραγματικά το έκανε ήταν ο εαυτός μου, και ήμουν τυχερός που πήγα και έπαιξα 200 και πλέον παιχνίδια για την Σέλτικ, κάτι που ήταν απίστευτο. Δεν ήταν εύκολο. Υπήρχαν 1.000.000 πράγματα που έπρεπε να ζυγίσω, αλλά απλώς ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να το κάνω. Ήθελα να παίζω τακτικά, και αυτός είναι πιθανώς ο μεγάλος παράγοντας. Υπήρχαν τόσοι πολλοί λόγοι σε αυτή την επόμενη κίνηση για μένα, αλλά ο βασικός ήταν ότι ήθελα να παίζω τακτικά, και ένιωθα ότι αυτό φαινόταν λιγότερο πιθανό στην Σέλτικ. Νομίζω ότι υπήρξε ανταγωνισμός για τη θέση μου στην Σέλτικ σε όλα τα έξι χρόνια που ήμουν εκεί, και δεν ήταν κάτι που ποτέ δεν απέφυγα. Μου άρεσε αυτό, με ώθησε, με βοήθησε να βρω το καλύτερο επίπεδό μου. Οπότε, όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερα η επιστροφή του Κίραν (σ.σ η επιστροφή του Τίρνεϊ) που επηρέασε την απόφασή μου. Απλώς ένιωσα ότι ήταν πιθανώς η κατάλληλη στιγμή για μένα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό».

Για ποιους λόγους επέλεξε τον ΠΑΟΚ:

«Καθώς προχωρούσε η σεζόν, φαινόταν πιο πιθανό να φύγω από την Σέλτικ, οπότε ο ΠΑΟΚ έκανε μια καλή προσπάθεια να προσπαθήσει να με φέρει εκεί. Απλώς για να τους δείξουμε αυτή την αγάπη και το έργο, και με την 100ή επέτειό τους του χρόνου, ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν ένας μεγάλος σύλλογος και μια σημαντική σεζόν. Έτσι, σκέφτηκα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνω το άλμα».

Για τους στόχους με τον ΠΑΟΚ:

«Στη Σέλτικ ήμουν αρκετά τυχερός που κέρδισα πολλούς τίτλους και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που, ειδικά αυτή τη σεζόν, ο σύλλογος είναι πραγματικά πρόθυμος να κάνει ο ΠΑΟΚ».

Για το πως περιμένει να ζήσει αυτή την εμπειρία στον ΠΑΟΚ:

«Νομίζω ότι είναι μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα. Είναι έξω από τη comfort zone μου, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που είμαι έτοιμος να δοκιμάσω και είναι συναρπαστικό. Θα είναι διαφορετικά, αλλά δεν νομίζω ότι κερδίζεις κάτι όταν βρίσκεσαι σε αυτό το comfort zone μου, οπότε σκέφτηκα, γιατί να μην πάω και να δοκιμάσω κάτι καινούργιο και μακριά από αυτά που γνωρίζω;»

Για το αν υπήρχαν και άλλες προτάσεις για εκείνον και γιατί κέρδισε ο ΠΑΟΚ:

«Υπήρχαν κι άλλες ομάδες με τις οποίες είχαμε κάποιες επαφές, αλλά πιθανότατα η προσπάθεια που κατέβαλε ο ΠΑΟΚ για να με πείσει να γίνω μέλος της ομάδας τους ήταν αυτή που έκανε την απόφαση λίγο πιο εύκολη για μένα».

