Η Εθνική Γυναικών είναι έτοιμη για το EuroBasket 2025 που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, με τον Πέτρο Πρέκα να ανακοινώνει τη 12άδα και τη FIBA να υπολογίζει πως η δυναμικότητα της ομάδας είναι για την 8η θέση.

Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της την Πέμπτη (12/6) με τη φιλική νίκη με 87-59 επί της Λιθουανίας στο τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» και στρέφει πλέον την προσοχή της στα παιχνίδια του Eurobasket.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 18 Ιουνίου την Ελβετία, στις 19 τη Γαλλία και στις 21 Ιουνίου την Τουρκία, με τον Πρέκα να ανακοινώνει τη 12άδα που αποτελείται από τις Ιωάννα Κριμίλη, Έλενα Μποσγανά, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Αγγελική Νικολοπούλου, Βασιλική Λούκα, Άρτεμις Σπανού, Ελεάννα Χριστινάκη, Ιωάννα Χατζηλεοντή, Ρόμπιν Παρκς, Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Μαριέλλα Φασούλα και Ρένια Καρλάφτη.

Οι τρεις που έμειναν εκτός, δηλαδή, είναι οι Ντίνα Σαρηγιαννίδου, Βασιλική Χωλοπούλου και Τζοάννα Ταμπάκου.

Την ίδια ώρα, η FIBA έκανε γνωστό το power ranking για τη διοργάνωση, την εκτίμησή της δηλαδή για τη θέση που μπορεί να πάρει η κάθε ομάδα με βάση τη δυναμικότητά της και η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η, με το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία να θεωρούνται τα φαβορί για τα μετάλλια.

