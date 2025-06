«Φοβόμουν ότι αν κοιμηθώ, δεν θα ξυπνήσω – φοβόμουν τα πάντα». Με αυτά τα λόγια που σοκάρουν, ο Άλβαρο Μοράτα ανοίγει την καρδιά του και αποκαλύπτει τις σκοτεινές πτυχές της ψυχικής του υγείας, τις οποίες επιβάρυνε η αμείλικτη κριτική που δεχόταν το τελευταίο διάστημα.

Ο Ισπανός επιθετικός μιλά ανοιχτά στο ντοκιμαντέρ «They Don’t Know Who I Am», καταθέτοντας τις πιο προσωπικές του στιγμές, όπως τις έζησε μετά τον αποκλεισμό της Ατλέτικο Μαδρίτης από την Ντόρτμουντ, στα προημιτελικά του Champions League 2024.

Η ήττα αυτή λειτούργησε ως καταλύτης για να ξεσπάσουν μέσα του συναισθήματα φόβου και αυτοκαταστροφικών σκέψεων. Ο ίδιος θυμάται ότι έμεινε μόνος για πολλή ώρα στα αποδυτήρια, νιώθοντας την ανάγκη να ξεσπάσει, αδυνατώντας να διαχειριστεί την πίεση: «Τα πόδια μου πονούσαν, το στήθος μου ήταν σφιγμένο, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έτρεμα στην ιδέα ότι ίσως αποκοιμηθώ και να μην ξυπνήσω. Έφτασα να σκέφτομαι πως ίσως έπρεπε να προσποιηθώ τραυματισμό, μόνο και μόνο για να μην πάω στο Euro 2024».

Σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο, ο Μοράτα κάλεσε τον γιατρό της εθνικής Ισπανίας και του είπε ξεκάθαρα ότι δεν ένιωθε σε θέση να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η απάντηση όμως δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο γιατρός τον παρέπεμψε στον Αντρές Ινιέστα –τον θρύλο του ισπανικού ποδοσφαίρου– που είχε περάσει παρόμοια ψυχική δοκιμασία μετά τον ξαφνικό χαμό του φίλου του, Ντάνι Χάρκε. Μαζί με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, στάθηκαν στο πλευρό του και κατάφεραν να τον πείσουν να ενισχύσει την ομάδα.

In a new documentary released next week, Alvaro Morata says recent struggles with depression made him seriously consider faking injury to get out of playing at Euro 2024.



The programme also details how Spain legend Andres Iniesta – who himself suffered from depression following… pic.twitter.com/CtGoVk6tcK