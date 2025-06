Λίγες μέρες μετά το τέλος του πρωταθλήματος, το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κατακτήσει αυτή τη φορά, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ πήγαν στη Μύκονο για διακοπές και έχουν ήδη αρχίσει να περνάνε καλά.

Οι αθλητές είναι οι πρώτοι που λένε και ξέρουν πως στο πρόγραμμα είναι τόσο η νίκη όσο και η ήττα. Το γεγονός, επομένως, ότι αυτή τη φορά η σεζόν δεν πήγε τόσο καλά για τους «πράσινους», καθώς δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και τη Euroleague, δεν σημαίνει ότι θα… πεθάνουν και από τη στενοχώρια.

Έτσι, βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τους Χουάντσο και Λεσότ να διασκεδάζουν σε club της Μυκόνου, όπου έτυχαν και αποθεωτικής υποδοχής, με τον Ισπανό φόργουορντ να έχει δεμένο ένα πράσινο κασκόλ στο κεφάλι του.

Special welcome for a special duo in Mykonos🤩



