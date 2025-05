Ένα περιστατικό που προκάλεσε συζητήσεις, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τέταρτου αγώνα (Game 4) μεταξύ Παναθηναϊκού και Αναντολού Εφές για τα playoffs της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, με 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα και το σκορ στο 71-66 υπέρ της Εφές, ο Κώστας Σλούκας έκανε πάσα στον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Τούρκος σέντερ, ωστόσο, δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα, η οποία κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου, προκαλώντας την οργή του Σλούκα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, εμφανώς εκνευρισμένος, γύρισε προς τον πάγκο και με χαρακτηριστική κίνηση ζήτησε από τον προπονητή Εργκίν Αταμάν να αντικαταστήσει τον συμπαίκτη του, που φαίνεται περίλυπος.

A captain who wanted his teammate to be taken off the game because he couldn't hold the ball. Now we understand better what Olympiacos fans say about Kostas Sloukas.