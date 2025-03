Ο Βούλγαρος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πέτκο Γκάντσεφ έζησε για να δει την ομάδα με την οποία αγωνιζόταν στα νιάτα του να τηρεί ενός λεπτού σιγή και παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πως «το να σε θάβουν ζωντανό είναι πραγματικά πολύ αγχωτικό».

Ο Άρντα Κάρτζαλι με τα χρώματα της οποίας αγωνιζόταν ο Γκάντσεφ μετά την τεράστια γκάφα της αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη και ευχήθηκε στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να ζήσει «πολλά χρόνια ακόμη με υγεία», ωστόσο ο 78χρονος δήλωσε ότι ο ίδιος και οι δικοί του άνθρωποι έζησαν ένα σοκ.

«Καθώς οδηγούσα στο σπίτι, το τηλέφωνό μου άρχισε να χτυπάει πολύ. Πάρκαρα μπροστά στο σπίτι μας, μπήκα στην αυλή και η γυναίκα μου με υποδέχεται κλαίγοντας, φωνάζοντας: “Πέτκο, Πέτκο, ανακοίνωσαν στην τηλεόραση ότι πέθανες!”», εξομολογείται σε βουλγάρικο μέσο.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγε και τι είχε συμβεί. Μετά με πήραν τηλέφωνο δύο φίλοι μου. Το να με θάβουν ζωντανό είναι πραγματικά πολύ αγχωτικό». Είδε όμως και μια πιο ανάλαφρη πλευρά. «Όταν άκουσα τα τρομερά νέα, έβαλα στον εαυτό μου ένα μικρό κονιάκ».

