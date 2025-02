Ένα ισςτορικό γεγονός σημειώθηκε πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μονακό και την Παρτιζάν. Βασίλης Σπανούλης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντάλλαξαν χειραψία ύστερα από 15 χρόνια.

Είναι γνωστό πως οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν εντελώς ψυχρές από την περίοδο που ο Σέρβος ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και ο προπονητής της Μονακό αγωνιζόταν με το Τριφύλλι στο στήθος.

Ο «Ζοτς» άφηνε να εννοηθεί ότι ο τότε παίκτης του, του έδειξε ασέβεια, καθώς ενώ είχε υποσχεθεί πως θα τον ενημέρωνε σχετικά με το μέλλον του, δεν το έκανε ποτέ και κατηφόρισε από το ΟΑΚΑ στο ΣΕΦ.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε αυτό το θέμα.

Δείτε βίντεο από αυτό το ιστορικό γεγονός:

From player to rival! 🤝



Vassilis Spanoulis once led Obradović’s team on the court, now he leads Monaco against his former coach!



How will this matchup unfold? 🔥 pic.twitter.com/IuCIIVV9yq