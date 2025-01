Τρομακτικά επεισόδια και άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών, μετά τον αποκλεισμό-σοκ της Λιόν στο Κύπελλο Γαλλίας από ερασιτεχνική ομάδα.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, η οποία βρήκε τη φιλοξενούμενη ομάδα της Ligue 1 να έχει ηττηθεί με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, οργισμένοι οπαδοί της Λιόν εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και τα έκαναν γυαλιά καρφιά, παίζοντας παράλληλα ξύλο με φίλους των γηπεδούχων.

Δείτε βίντεο:

15.01.2025🇫🇷FC Bourgoin Jallieu – Olympique Lyon, Stunning upset in the French Cup. Fifth-division side Bourgoin-Jallieu knocks out Ligue 1 giants Lyon. After the match Bourgoin Jallieu meet with Lyon on the pitch, click for more videos here: https://t.co/OjXgtEI5Ia pic.twitter.com/39iizLHlNJ