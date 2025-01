Το τελευταίο παιχνίδι των Μπακς για το 2024 (και το πρώτο για το 2025 σύμφωνα με την ώρα Ελλάδας) εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.

Σε έναν ακόμη συναρπαστικό αγώνα απέναντι στους Πέισερς, οι δύο ομάδες, που έχουν διαμορφώσει μία ιστορική αντιπαλότητα στην Ανατολική Περιφέρεια, προσέφεραν θέαμα, με το Μιλγουόκι να επικρατεί τελικά 120-112. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση μετά από τέσσερα παιχνίδια απουσίας, ενισχύοντας καθοριστικά την ομάδα του.

Οι Μπακς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 17-14 (10-5 εντός έδρας και 6-9 εκτός), ενώ ο Greek Freak σημείωσε το 25ο συνεχόμενο παιχνίδι του με τουλάχιστον 20 πόντους και ποσοστό ευστοχίας άνω του 50%. Με αυτό το επίτευγμα ισοφάρισε τους Σακίλ Ο’ Νιλ και Ζάιον Γουίλιαμσον και χρειάζεται μία ακόμη αντίστοιχη εμφάνιση για να γράψει ιστορία.

Παρόλο που ξεκίνησε με μέτρια απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια κυριάρχησε στο παρκέ, δημιουργώντας εντυπωσιακές φάσεις και προκαλώντας ένταση με το trash-talk του.

Σημαντική συμβολή είχε ο Γκάρι Τρεντ, ο οποίος πέτυχε μεγάλα τρίποντα στα κρίσιμα λεπτά (14 πόντοι, 4/5 τρίποντα). Ο Μπόμπι Πόρτις σημείωσε double-double με 14 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός με 16 πόντους (7/9 δίποντα και 2/2 βολές). Ο Κρις Μίντλετον πρόσθεσε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, αν και άστοχος (9 πόντοι, 3/14 σουτ), έδωσε ενέργεια στην ομάδα για μερικές κρίσιμες φάσεις. Ήταν η πρώτη φορά φέτος που η αρχική πεντάδα των Μπακς έπαιξε πλήρης.

Από την άλλη, οι Πέισερς υποχώρησαν στο 16-18 (8-6 εντός και 8-12 εκτός έδρας). Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν με 19 πόντους στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα, καθώς οι Μπακς αντέδρασαν δυναμικά σε διάστημα μόλις επτά λεπτών.

Giannis scored 26 in the second half in his first game back.



