Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους παίκτες του μαγικού κόσμου του NBA και το βασικό γρανάζι της… μηχανής των Μιλγουόκι Μπακς, με τα ρεκόρ του να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Αυτά που έχει καταφέρει το παιδί αυτό, μει δυσκολία θα μπορούσε να τα κάνει πραγματικότητα ένας… σούπερ ήρωας! Από την πώληση CDs στα φανάρια, έχει φτάσει σε σημείο να μιλούν για εκείνον με πολύ κολακευτικά λόγια υπερπρωταθλητές όπως ο Πύρρος Δήμας και να δημιουργείται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

Ο Γιάννης είναι συμπαθής στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη γιατί ποτέ δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε, διασκεδάζει κάθε στιγμή και στα μάτια του μπορείς να δεις την καλοσύνη, την οποία «χαρίζει» απλόχερα σε κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί.

Το καλοκαίρι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, έγινε ο πρώτος μαύρος σημαιοφόρος της Ελλάδας, δηλώνοντας πως ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής του. Στη διοργάνωση, ο «Greek Freak» αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 25,8 πόντους με 73,6% στα δίποντα (39/53), 16,7% στα τρίποντα (1/6) και 66,7% στις ελεύθερες βολές (22/33) σε κάτι περισσότερο από 33 λεπτά ανά παιχνίδι.

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) – 25,8 σε 4 παιχνίδια

Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Καναδάς) – 21 σε 4 παιχνίδια

Γιούκι Καουαμούρα (Ιαπωνία) – 20,3 σε 3 παιχνίδια

Αρ Τζέι Μπάρετ (Ιαπωνία) – 19,8 σε 4 παιχνίδια

Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) – 18,8 σε 6 παιχνίδια

Το 34,9% των ελληνικών πόντων

Ο 30χρονος All-Star των Μπακς σκόραρε από 20 μέχρι 34 πόντους στα τέσσερα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας στη φάση των ομίλων και στη φάση των «8» και ολοκλήρωσε στο 34,9% των ελληνικών πόντων (74), καθώς και στους υπερδιπλάσιους από αυτούς του αμέσως επόμενου Έλληνα, δηλαδή τους 10,8 του Βασίλη Τολιόπουλου.

34 vs. Καναδάς (L 79-86)

27 vs. Ισπανία (L 84-77)

20 vs. Αυστραλία (W 71-77)

22 vs. Γερμανία (L 76-63)

Κορυφαία All-Time επίδοση Έλληνα

Οι 25,8 πόντοι συνιστούν ρεκόρ made in Greece στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, η διαφορά από τη δεύτερη καλύτερη ελληνική επίδοση είναι στους +10,7 πόντους (15,1) και κρατά από το 1996 διά χειρός Γιώργου Σιγάλα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο – 25,8 σε 4 παιχνίδια το 2024

Νίκος Οικονόμου – 15,1 σε 8 παιχνίδια το 1996

Γιώργος Σιγάλας – 14,8 σε 8 παιχνίδια το 1996

Βασίλης Σπανούλης – 14,3 σε 6 παιχνίδια τοτο 2008

Παναγιώτης Φασούλας – 13 σε 8 παιχνίδια τοτο 1996

Ο Αντετοκούνμπο πρόσθεσε φέτος δύο πολύ σημαντικές «πινελιές» στην προσωπική του ζωή. Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαράια, και θα γίνει πατέρας για τέταρτη φορά.

Ο γάμος υπερπαραγωγή, οι καλεσμένοι παγκοσμίως γνωστοί και τα γαμήλια πάρτι (μπάτσελορ) που προηγήθηκαν… «φωτιά».

Ακολούθησε ταξίδι του μέλιτος για το ζευγάρι στη Μύκονο, με δείπνο εμπνευσμένο από την ελληνική κουζίνα, στιγμές χαλάρωσης και γέμισμα μπαταριών πριν την επιστροφή στις ΗΠΑ και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.