Ο Εβάν Φουρνιέ παρουσιάστηκε επισήμως από τον Ολυμπιακό και κάποια στιγμή αναφέρθηκε στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό λέγοντας μια ατάκα που προκάλεσε την παρέμβαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ο Γάλλος γκαρντ είναι ο νέος σταρ των «ερυθρόλευκων» και κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του ρωτήθηκε για τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως «αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να τους νικάμε».

Η ακριβής φράση του Φουρνιέ ήταν «all I know is that we have to kick ther ass», δηλαδή θα πρέπει να τους «δείρουμε τον κ…», με τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ να ανεβάζει story στο Instagram αναφέροντας τα εξής…

«All I know is that we have to kick ther @@s. Αν είχα κάνει εγώ αυτή τη δήλωση δημόσια θα ‘χανε πέσει τώρα όλα τα νομικά όργανα της χώρας, θα ‘χα φάει καταγγελίες για τα πάντα… Για να δούμε. Θα κάνουν, κάποιος που θίγεται τόσο πολύ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση τη βία, εμπράκτως τόσα χρόνια καταγγελία στον αθλητή του που το λέει αυτό ή εκεί είναι όλα ΟΚ; Απορία απλή ενός ζαλισμένου Αθηναίου».