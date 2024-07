Γενέθλια τούρτα σερβιρίστηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της Ισπανίας, στο Euro. Η Φούρια Ρόχα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Αγγλία στον αυριανό τελικό του Βερολίνου και ο παίκτης – αποκάλυψη, ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, γιορτάζει σήμερα τη συμπλήρωση των 17 χρόνων του. Σε μία μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στη Marca, το παιδί – θαύμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μίλησε για την εμπειρία του στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση ανδρών που συμμετέχει, το κλίμα στην ομάδα, ενώ αποκάλυψε ότι ο Εμπαπέ, μετά τη λήξη του τελικού, ζήτησε τη φανέλα του! Και όχι μόνον αυτός.

«Τη ζήτησε ο Εμπαπέ, ένας φροντιστής στα αποδυτήρια, και ο Κιέζα την ημέρα του αγώνα με την Ιταλία. Όταν κερδίσαμε τη Γαλλία, σκεφτόμουν τον τελικό, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που δεν το θυμάμαι», απάντησε ο 17χρονος εξτρέμ σε ερώτηση για το ποιοι έχουν ζητήσει τη φανέλα του κατά τη διάρκεια του Euro 2024, δίνοντας… είδηση.

🔵🔴🇪🇸 Lamine Yamal reveals: “Kylian Mbappé asked for my jersey after the game”, told Marca. Yamal turns 17 today, ahead of Euros final. 🎂 pic.twitter.com/DNlMfwoR2B

Πριν από το Euro, δεν έλειψε και η ανησυχία για την ενότητα μέσα στα ισπανικά αποδυτήρια αλλά και για το ποιες θα είναι οι σχέσεις μεταξύ των αστέρων της Μπαρτσελόνα, της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο η Ισπανία έχει παίξει ως σήμερα, διέλυσε κάθε αμφιβολία: «Είμαστε όλοι ενωμένοι εδώ. Δεν εξετάζουμε αν κάποιος παίζει για την Ατλέτικο, τη Ρεάλ ή τη Βιγιαρεάλ. Είμαστε μια ομάδα», είπε ο Λαμίν Γιαμάλ όταν ρωτήθηκε για τον παθιασμένο πανηγυρισμό του Ντάνι Καρβαχάλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν από το τουρνουά.

🗣️ Lamine Yamal: “Celebration with Dani Carvajal? We are all united here. We don't look at if one plays for Atléti, Madrid or Villarreal. We are a team.” @marca pic.twitter.com/zXMANfmYlw