Με ανάρτησή τους στα social media, οι Τορόντο Ράπτορς επισημοποίησαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο σύλλογος του Τορόντο απέκτησε πρόσφατα τον 28χρονο φόργουορντ (που βρίσκεται στη Σόφια) με ανταλλαγή από τους Κινγκς και θέλησε να τον καλωσορίσει. Την περασμένη Παρασκευή η ομάδα από το Σακραμέντο, η οποία είχε στο ρόστερ της τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, τον αποχαιρέτησε με σχετικό μήνυμα.

Μένει να φανεί αν θα διατηρήσουν στο δυναμικό τους τον άλλοτε MVP της Ευρωλίγκας οι Ράπτορς, με τον ίδιο να δηλώνει: «Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι πως είμαι παίκτης των Ράπτορς. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Ξέρετε ότι η προηγούμενη σεζόν δεν ήταν η πιο εύκολη για εμένα, όμως δουλεύω σκληρά, αισθάνομαι καλά. Δεν γνωρίζω πόσο θα μείνω στη Βουλγαρία, αυτό το καλοκαίρι είναι κάπως πιο ιδιαίτερο. Περνάω περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα εξαιτίας και του τραυματισμού μου, κάνω θεραπείες εκεί και θα δούμε τι θα συμβεί. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου όσο περισσότερο μπορώ.

Προς το παρόν είμαι παίκτης των Ράπτορς, πρέπει να δούμε τι θέλουν από εμένα, ποιες είναι οι διαθέσεις τους. Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι και το μοναδικό που με ενδιαφέρει είναι να μείνω υγιής. Όσο για τις ομάδες που ενδιαφέρονται για εμένα, είναι πάντα όμορφο να σε θέλουν. Υπάρχουν και καλά διλήμματα στη ζωή. Ωστόσο, το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι να είμαι υγιής. Έχω συγκεντρωθεί πολύ στον εαυτό μου ώστε στο ξεκίνημα της χρονιάς να βρίσκομαι στο 100%».

Welcome to the family, Sasha 🤝 pic.twitter.com/sHKVF6YMCM