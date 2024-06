Ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-84 του Παναθηναϊκού AKTOR, κάνοντας break στο ΟΑΚΑ στον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League.

Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα, όπως φαίνεται στο σχετικό video που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

«Δεν είναι μία νίκη και τελειώσαμε. Χρειαζόμαστε τρεις νίκες. Πάμε!», τόνισε στους συμπαίκτες του ο αρχηγός των Πειραιωτών.

🫡 @K_pap16 : “It’s not one and done. We need three wins. Let’s go! O-L-Y-M-P-I-A-C-O-S”!#TogetherWeFight #WeAreOlympiacos #OlympiacosBC pic.twitter.com/4xONhfm97H