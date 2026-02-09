Στη σύλληψη ενός κτηνοτρόφου για παράβαση του άρθρου 285 ΠΚ «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών» προχώρησαν στις 6 Φεβρουαρίου αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Δυτικής Αχαΐας στο Ελαιοχώρι.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, ο κτηνοτρόφος διαπιστώθηκε να έχει μεταφέρει αιγοπρόβατα προς βοσκή σε εξωτερικό χώρο ιδιοκτησίας του «παραβιάζοντας την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΚ/29851/957 από 29/01/2026 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας “Περί λήψης μέτρων για την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”».