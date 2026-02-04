Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται επτά ανήλικοι, οι οποίοι κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό δύο ανδρών σε περιοχή του δήμου Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν οι δράστες χρησιμοποίησαν ξύλα και πέτρες για να προκαλέσουν σωματικές βλάβες σε έναν 51χρονο και έναν 39χρονο.

Από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άμεσα οι επτά ανήλικοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Επιπλέον, συνελήφθησαν τέσσερις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται ακόμα τρεις κηδεμόνες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.