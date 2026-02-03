Σε εξέλιξη είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, νέα απάτη όπου επιτήδειοι στέλνουν SMS σε κινητά πολιτών, που περιέχουν ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Η Αστυνομία καλεί του πολίτες:

να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

να μην πατούν τον σύνδεσμο,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing), σύμφωνα με το ΑΠΕ

Τέλος, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.