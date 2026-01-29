Απάτη με δόλωμα την προγραμματισμένη σχολική εκδρομή του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας έστησαν επιτήδειοι.

Οι άγνωστοι, σύμφωνα με το epiruspost.gr, εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να εξαπατήσουν επαγγελματίες της πόλης, κάτι που υποχρέωσε το σχολείο να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, νεαρά κορίτσια επισκέπτονται καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, ισχυριζόμενα ψευδώς ότι είναι μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ και πωλούν χειροποίητες ξύλινες κατασκευές, επικαλούμενες ότι συγκεντρώνουν χρήματα για τη σχολική εκδρομή στη Βιέννη.

Το σχολείο διευκρινίζει ότι τα κορίτσια αυτά δεν είναι μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας και ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ενέργειες αυτές. Οι μαθητές που συμμετέχουν στην εκδρομή στη Βιέννη συγκεντρώνουν χρήματα αποκλειστικά μέσω λαχειοφόρου αγοράς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και όχι κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αγνοούν παρόμοιες προσεγγίσεις, καθώς πρόκειται για περιστατικά απάτης.