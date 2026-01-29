Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 28/1 ένας 29χρονος από την Παλαιστίνη που επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 20:30, ο 29χρονος επιτέθηκε με ένα σχοινί στο οποίο είχε δέσει πάνω γάντζους σε ένα ζευγάρι, που προσπάθησε να κάνει ανάληψη από ΑΤΜ στην οδό Σταδίου. Στη συνέχεια, ο 29χρονος έσπασε την οθόνη του ΑΤΜ και καταδίωξε το ζευγάρι, το οποίο για να προστατευθεί κατέφυγε σε ένα κοντινό ξενοδοχείο.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας 43χρονος, που μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 29χρονο στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Ερμού και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και φθορά ξένης περιουσίας.