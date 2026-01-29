Υπό την επήρεια μέθης κατηγορείται πως οδηγούσε ένας 53 ετών οδηγός φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 28/1, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Ασπροβάλτας σταμάτησαν τον οδηγό του φορτηγού και κατά την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.