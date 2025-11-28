Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στο Μενίδι όταν στην Άμεση Δράση τηλεφώνησε ένας άνδρας και είπε πως ετοιμάζεται να βάλει τέλος στη ζωή του.

Άμεσα στην οδό Δημητρίου Δέδε όπου έγινε το περιστατικό έσπευσαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στην πολυκατοικία ώστε να δουν τι έχει συμβεί.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην πολυκατοικία διαπίστωσαν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbeast, πως η πόρτα από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν ανοιχτή.

Μπαίνοντας, είδαν αιμόφυρτο τον άνδρα, περίπου 60 ετών άνδρα, που είχε αυτοπυροβοληθεί με καραμπίνα.

Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όπου διέμενε εδώ και πολλά χρόνια ο άνδρας, βρέθηκε και ιδιόχειρο σημείωμα.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.