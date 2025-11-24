Δύο είναι τα άτομα που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ξυλοδαρμού μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα στη Βάρκιζα την Κυριακή 23/11.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι.

Ανήλικοι – ημεδαποί αλλά και αλλοδαποί – συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ επενέβη στη συνέχεια η αστυνομία. Έγινε μεταφορά των δύο ανηλίκων ημεδαπών στο Παίδων ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 24/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» οι νεαροί έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις.

Οι νεαροί φέρονται να γνωρίζονται μεταξύ τους, να είναι χωρισμένοι σε ομάδες και συχνά να έρχονται σε συμπλοκή. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπήρχαν και τραυματισμοί.