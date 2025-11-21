Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 15χρονος, μέσα στο προαύλιο του σχολείου του στο Μεσολόγγι, από δύο 14χρονους, με αποτέλεσμα το παιδί θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σχολείο εκλήθη η Αστυνομία, με τους άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου να συλλαμβάνουν τους δύο ανήλικους δράστες. Παράλληλα, προχώρησαν και στη σύλληψη των γονέων τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι δύο 14χρονοι είχαν στήσει καρτέρι στο σχολείο όπου φοιτούσε ο 15χρονος και μόλις τον είδαν άρχισαν να τον γρονθοκοπούν.

Οι ανήλικοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών εις βάρος του 15χρονου μαθητή. Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των ιδίων αλλά και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Σημειώνεται πως πρόκειται για το 25o περιστατικό βίας ανηλίκων στη δυτική Ελλάδα μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, ενώ τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα είναι σοκαριστικά, καθώς πάνω από 2.000 ανήλικοι τον χρόνο περνούν τις πόρτες των νοσκομείων λόγω τραυματισμού τους έπειτα απο συμπλοκές με συνομίληκους τους.