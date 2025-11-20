Βίντεο-ντοκουμέντο από το 2023 φέρνει στο φως ακόμη ένα περιστατικό βίαιης επίθεσης από τον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο ταξιτζή στον Νέο Κόσμο.

Στο υλικό, που παρουσιάστηκε στο Live News, ο τότε 27χρονος φαίνεται να επιτίθεται σε μεταφορείς επειδή δεν βρήκε το δέμα του, βρίζοντάς τους και χτυπώντας τρία άτομα ταυτόχρονα με γροθιές.

Το νέο βίντεο τον δείχνει να ρίχνει πέντε μπουνιές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που στο θανατηφόρο περιστατικό στον Νέο Κόσμο είχε καταφέρει να ρίξει 15 χτυπήματα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης γνώριζε πολεμικές τέχνες.

Μετά τον καβγά, ενώ είχε ήδη παραλάβει το δέμα που ζητούσε, συνέχισε να επιτίθεται. Σε δεύτερο βίντεο, από διαφορετική κάμερα, εμφανίζεται να χτυπά κι άλλα άτομα πριν μπει στο αυτοκίνητό του και προσπαθήσει να φύγει. Ένας άνδρας φαίνεται να του κλείνει την πόρτα για να τον εμποδίσει, φοβούμενος ότι θα έπαιρνε μαχαίρι από το όχημα για να επιτεθεί.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της μεταφορικής εταιρείας, που μίλησε στην εκπομπή, ο 29χρονος είχε επιτεθεί σε τρία άτομα, προσπάθησε να βγάλει μαχαίρι και απειλούσε να τους σφάξει, παρότι –όπως είπε– δεν τον είχε ακουμπήσει κανείς. «Φάγαμε εμείς 12 μήνες φυλακή ο καθένας και αυτός έφαγε 4», δήλωσε. Όπως εξηγεί, ο καβγάς ξεκίνησε επειδή ο δράστης ζητούσε ένα δέμα που είχε έρθει με άλλο όνομα, και μέχρι να λυθεί η παρεξήγηση «κόντεψε να δείρει όλο τον κόσμο». Πελάτες του καταστήματος χρειάστηκε να παρέμβουν για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε επίσης ότι ο δράστης τον εκβίασε ζητώντας 20.000 ευρώ και ότι υπήρχαν δικογραφίες για προηγούμενα περιστατικά στα οποία είχε χρησιμοποιηθεί μαχαίρι, αλλά δεν είχαν ληφθεί υπόψη. «Όταν πήγα στο δικαστήριο είχε τέσσερις υποθέσεις ξυλοδαρμών, αλλά εκβιάζει και αποσύρονται», είπε χαρακτηριστικά. Σε άλλο περιστατικό, τον Μάρτιο του 2025, όπως δήλωσε, του έστησαν ενέδρα και τον ξυλοκόπησαν ξανά, με φωτογραφίες να τον δείχνουν γεμάτο τραύματα, ενώ καταγγέλλει ότι το αστυνομικό τμήμα δεν έδειξε ενδιαφέρον.