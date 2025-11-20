Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 58χρονου στον Νέο Κόσμο αλλά και το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης. Στον 29χρονο που έχει ομολογήσει πως τον χτύπησε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι γροθιές οι οποίες φαίνεται να δέχτηκε ο 58χρονος διακρίνονται στο βίντεο – ντοκουμέντο. Ο άνδρας λίγο νωρίτερα είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος πέφτοντας σε σταθμευμένο Ι.Χ., ενώ σε απόσταση αναπνοής βρισκόταν ο 29χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος πλησίασε το όχημα και από το ανοιχτό παράθυρο άρχισε να χτυπά με γροθιές το κεφάλι του θύματος στο τζάμι αφήνοντάς τον νεκρό.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του 58χρονου οφείλεται σε ανακοπή που υπέστη, ωστόσο η σορός του φέρει κακώσεις τόσο τον αυχένα όσο και στο πρόσωπο.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Ο 29χρονος ήταν σε αμόκ

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο 29χρονος δράστης του ξυλοδαρμού του 58χρονου ήταν σε κατάσταση αμόκ και όλα έγιναν μέσα 40 δευτερόλεπτα.

Το βαρύ παρελθόν του 29χρονου και οι άλλες επιθέσεις

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που 29χρονος δράστης χάνει τον έλεγχο, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί τρεις φορές για εμπλοκή του σε βίαια περιστατικά.

Ειδικότερα, το 2022 είχε συλληφθεί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς είχε επιτεθεί σε δύο δημοτικούς υπαλλήλους τους οποίους είχε γρονθοκοπήσει, απειλώντας τους με χυδαίες εκφράσεις.

Ο 29χρονος

Έναν χρόνο αργότερα, δουλεύοντας για μια μεταφορική εταιρεία στην οδό Πειραιώς, είχε γρονθοκοπήσει δύο άτομα, καθώς είχαν διαφωνήσει για το αντίτιμο το οποίο έπρεπε να καταβάλουν, ενώ είχε υποστηρίξει ότι είχε δεχτεί απειλή με πιστόλι.

Τελευταία φορά που συνελήφθη ήταν ακριβώς πριν από έναν μήνα στον Νέο Κόσμο, καθώς πάλι είχε εμπλακεί σε άγριο καβγά ανάμεσα σε 5 άτομα.