Για κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματος μιλούν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση για τον φονικό ξυλοδαρμό στον Νέο Κόσμο, όπου ο 29χρονος επιτέθηκε στον 58χρονο δίνοντάς του 15 χτυπήματα μέσα σε μόλις δέκα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα εμφάνισε πνευμονικό οίδημα, το οποίο φαίνεται να ήταν η άμεση αιτία θανάτου. Παράλληλα, καταγράφηκαν σοβαρές κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο, με τον δράστη να στοχεύει αρχικά το κεφάλι και τον λαιμό. Οι εξεταστές εντόπισαν επίσης κατάγματα στον θώρακα και στην κάτω γνάθο, ενώ από το στήθος και πάνω ο 58χρονος ήταν χτυπημένος «σχεδόν παντού».

Όπως έγινε γνωστό, ο 29χρονος φέρεται να πέρασε το χέρι του μέσα από το τζάμι και να χτύπησε το θύμα επανειλημμένα, με κάθε χτύπημα να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρό.

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης τόνισε στην εκπομπή Live News ότι τα χτυπήματα από μόνα τους είναι αρκετά για να προκαλέσουν θάνατο. Ωστόσο, επειδή διαπιστώθηκε και πνευμονικό οίδημα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προηγήθηκε διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας, η οποία μπορεί να οδήγησε στο οίδημα και τελικά στον θάνατο.

Βαρύτατες χαρακτηρίζονται συνολικά οι κακώσεις, με τους ειδικούς να θεωρούν πολύ πιθανό ότι σχετίζονται άμεσα με τον θάνατο. Κρίσιμο παραμένει, όπως είπε ο κ. Γαλεντέρης, να εξακριβωθεί αν οι βλάβες στην καρδιά ήταν αποτέλεσμα της επίθεσης.