Ένας υπάλληλος κατάφερε να ακινητοποιήσει άνδρα με όπλο που είχε ληστέψει κατάστημα καφέ – ψιλικών στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο 39χρονος δράστης απείλησε τον υπάλληλο και μία πελάτισσα, ασκώντας σωματική βία στη γυναίκα, πριν αποσπάσει 60 ευρώ και τσιγάρα από την ταμειακή μηχανή.

Καθώς ο ληστής επιχειρούσε να διαφύγει, ο υπάλληλος τον συγκράτησε μέχρι να φτάσουν αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Οι Αρχές κατάσχεσαν το όπλο, που περιείχε έναν κάλυκα και ένα φυσίγγιο.