Ο θείος του νεκρού 3χρονου Ανδρέα με δάκρυα στα μάτια αποκάλυψε στους αστυνομικούς την αλήθεια για το πώς σημειώθηκε η τραγωδία στην Αχαΐα.

Χθες, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και είπε ότι είχε το παιδί αγκαλιά πάνω σε γουρούνα, όταν το όχημα ανετράπη, εκτοξεύοντας και τους δύο. Επίσης, ανέφερε ότι έμαθε την αλήθεια αρκετά αργότερα, γιατί λιποθύμησε όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

«Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες, μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου. Το παιδί, μου ζητούσε επίμονα να βγούμε να παίξουμε με τη γουρούνα, παρόλο που του είπα να πάμε με τα πόδια. Του είχα αδυναμία και δεν του χάλασα χατίρι», είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Live News.

Η γουρούνα, που ανήκει στον πατέρα του παιδιού, ήταν σταθμευμένη έξω από το σπίτι, με το κλειδί επάνω. Τον κρατούσα μπροστά και κινήθηκα με μηδενική ταχύτητα στον κατηφορικό δρόμο. «Όταν πέσαμε, δεν ήμασταν ούτε δέκα μέτρα από το σπίτι, από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα άλλο», ομολόγησε στις αρχές.

«Πιστεύω ότι κανείς δεν είπε την αλήθεια γιατί πίστευαν ότι το παιδί δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας με μετέφεραν η κοπέλα μου και ο γαμπρός μου και στη συνέχεια πήγα στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”. Έμαθα για τον θάνατο του παιδιού από φιλικό μου πρόσωπο που ήρθε στο νοσοκομείο. Ήμουν σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν είδα ποιος απομάκρυνε τη γουρούνα, δεν είδα ποιος πήγε το παιδί στο νοσοκομείο. Έμαθα όμως ότι ξεκίνησαν για να το πάνε ο παππούς και η γιαγιά στο Κέντρο Υγείας, στην διαδρομή τούς βρήκε το ασθενοφόρο, το πήγαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας και μετά στο Καραμανδάνειο», πρόσθεσε στη συνέχεια.