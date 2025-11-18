Ομολόγησε στην αστυνομία την αλήθεια ο θείος του 3χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα για τον τρόπο που έγινε η τραγωδία, με αποτέλεσμα να πεθάνει το παιδί.

Ο 25χρονος είπε ότι οδηγούσε μια γουρούνα -που ανήκε στον πατέρα του παιδιού- και είχε αγκαλιά τον 3χρονο, όταν το όχημα ανετράπη.

«Δεν αντέχω άλλο. Με πνίγουν οι τύψεις, δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω να σας πω τι έγινε την ημέρα που σκοτώθηκε το παιδί, δεν το κρατούσα αγκαλιά όταν πέσαμε», είπε ο θείος στους αστυνομικούς σύμφωνα με το Star.

Κάτοικος της περιοχής περιγράφοντας την τραγωδία, είπε: «”Εξαφάνισε τη γουρούνα” φώναξε κάποιος. Το είχε πλακώσει το παιδί η γουρούνα και εκείνον τον είχε πετάξει παραπέρα».

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Star, την ημέρα που το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή η πρώτη κλήση που είχε γίνει στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο με γουρούνα.

Οι αστυνομικοί πήραν νέα κατάθεση από τον πατέρα του Ανδρέα που επιβεβαίωσε το τροχαίο, ενώ υπέδειξε και τη στάνη στην οποία είχαν κρύψει τη γουρούνα, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το χωριό.