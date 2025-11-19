Την πεποίθηση πως οι πρώην προστατευόμενο μάρτυρες στην υπόθεση Novartis «έδρασαν με το αζημίωτο, με δόλο» εξέφρασε καταθέτοντας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείο όπου διεξάγεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό, ο πρώην Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος είναι ένα από τα πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης, αναφερόμενος στους δυο κατηγορούμενους με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση έκανε λόγο για «κοινούς συκοφάντες» ενώ χαρακτήρισε «κωμικές και ψευδείς» τις καταθέσεις τους στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς.

«Έκαναν επινοήσεις για να στηθούν οι δέκα κάλπες στη Βουλή. Ήταν πολιτική η στόχευση…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας σημειώνοντας πως έχει απαλλαχθεί με βούλευμα για όσα τον κατήγγειλαν.

Η κατάθεση του κ. Λοβέρδου εξελίχθηκε σε υψηλούς τόνους ενώ έβαλε στο «κάδρο» τον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, την τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς.

«Έστρεψαν την υπόθεση της Novartis στην πολιτική. Το δόγμα ήταν «θα μείνουμε στην κυβέρνηση δέκα χρόνια και οι πολιτικοί θα πάνε φυλακή και τα κόμματα τους θα καταρρεύσουν». Έπρεπε να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να καταθέσουν και αυτό έγινε σε δύο φάσεις. Έπρεπε να εφεύρουν νέες κατηγορίες για να προχωρήσουν» εκτίμησε προσθέτοντας πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προσωπικό οικονομικό συμφέρον από την υπόθεση.

«Είχαν προσωπικό συμφέρον και με την κάλυψη που είχαν ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος αισθάνονταν ασφαλείς. Με το αζημίωτο βέβαια. Έλεγαν λόγια του αέρα. Εγώ απέναντι σε αυτά τα υποκείμενα δεν μπορούσα να αντιτάξω τη βουλευτική ασυλία. Είπα «όχι» στην ασυλία, όσο κι αν ταλαιπωρηθώ. Και πήγα ο ίδιος στη Δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι 2022 είχαμε το ομόφωνο βούλευμα», είπε.

Αναφερόμενος στον άλλοτε ισχυρό άνδρα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε πως τον συνάντησε μόνο μία φορά. «Ήρθε στο γραφείο μου όταν εξελέγη πρόεδρος των φαρμακευτικών εταιρειών, τον είδα ένα λεπτό τον Μάρτιο του 2012. Γνωριστήκαμε και δεν τον συνάντησα ποτέ ξανά, τον Μάιο έπεσε η κυβέρνηση» κατέθεσε.

Ένταση επικράτησε στη δικαστική αίθουσα όταν ο κατηγορούμενος Φ.Δεστεμπασίδης απηύθυνε ερωτήσεις στον μάρτυρα ο οποίος αντέδρασε σχολιάζοντας «εσύ είσαι ψεύτης καταδικασμένος, εσείς καταθέσατε με κουκούλα». Οι συνήγοροι υπεράσπισης , με τη σειρά τους, αντέδρασε ενώ ο πρόεδρος ζήτησε να πέσουν οι τόνοι.

Ο συνήγορος της δεύτερης κατηγορούμενης υπέβαλλε αίτηση εξαίρεσης κατά τις εισαγγελέως καθώς της καταλόγισε μεροληψία. «Ενώ εξέταζε τον μάρτυρα Ανδρέα Λοβέρδο σε αποστροφή του λόγου της είπε ότι «το ψεύδος των καταθέσεων έχει αποδειχθεί, εδώ είμαστε για τον δόλο». Παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας» ανέφερε ο συνήγορος ενώ η αίτηση αναμένεται να κριθεί στη συνέχεια.