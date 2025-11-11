Για την εξαπάτησή της από τον ιερέα παλαιοημερολογίτη, που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και παράνομων μεταναστών, μίλησε το πρωί της Τρίτης 11/11 η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, Έρρικα Πρεζεράκου, στο ΕΡΤnews.

«Με είχε πλησιάσει μέσα από τα social media, τότε που είχα το θέμα με την ανιψιά μου. Πήγα δύο φορές στη λειτουργία του» επεσήμανε εξηγώντας πως πριν από περίπου δύο μήνες ο ιερέας επικοινώνησε ξανά μαζί της, ζητώντας οικονομική βοήθεια.

«Μου είπε πως δεν ήταν καθόλου καλά και χρειάζεται ένα μικρό ποσό. Μετά, με πήρε τηλέφωνο στις 12 τη νύχτα και μου είπε ότι η μητέρα του πεθαίνει και χρειάζεται γιατρό και χρήματα. Έκλαιγε στο τηλέφωνο και τον βοήθησα», περιέγραψε η ίδια.

Δύο ημέρες αργότερα, όπως σημείωσε, ενημερώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο συγκεκριμένος ρασοφόρος εμπλέκεται σε σοβαρή υπόθεση εγκληματικής δράσης.

«Η εμπιστοσύνη δεν σημαίνει αφέλεια»

Η Αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε πως το γεγονός ότι εξαπατήθηκε «δεν σημαίνει ότι είσαι θύμα – σημαίνει ότι εμπιστεύτηκες κάποιον περισσότερο απ’ όσο του άξιζε».

Τόνισε δε πως, παρότι απαιτείται προσοχή, «οφείλουμε να παραμείνουμε άνθρωποι και να μη χάσουμε το ανθρώπινο κομμάτι μας λόγω της εξαπάτησης που υπάρχει γύρω μας».

Αναφερόμενη στη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία, είπε: «Όταν έχεις συναντήσει έναν άνθρωπο μέσα στο λειτούργημά του, δεν μπορείς να πας να ψάχνεις τον πρότερο βίο του. Μπαίνεις με την καλή σου την καρδιά».