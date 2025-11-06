Για το βίντεο – ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας μίλησε το πρωί της Πέμπτης 6/11 ο δικηγόρος της οικογένειας Καργάκη, Απόστολος Λύτρας, τονίζοντας πως: «Δεν έχει αποδειχθεί από το βίντεο ότι είναι ο 39χρονος που πυροβολεί».

«Ακόμα δικογραφία δεν έχουμε, ακούγονται διάφορα, από την πλευρά της οικογένειας αυτό που ισχυρίζεται πρόκειται για μία εν ψυχρώ δολοφονία» σημείωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ενώ για το ποιος πυροβολούσε στο βίντεο που διέρρευσε, από τη στιγμή του φονικού, τόνισε: «Μένει να αποδειχθεί ποιος είναι, τι έχει συμβεί, ποιο όπλο είναι και αν σχετίζεται με τον 39χρονο. Ένας πατέρας 5 παιδιών έχασε τη ζωή του, περιμένουμε να δούμε τις ποινικές διώξεις που θα ασκηθούν».

Το βίντεο – ντοκουμέντο από το μακελειό

Εστιάζοντας για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής, ο δικηγόρος της οικογένειας Καργάκη διευκρίνισε: «Μπορούμε να καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι έκρυθμη ακόμα και θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φοβάμαι, αν με ρωτάτε. Η άποψή μου είναι ότι δεν ξέρω αν θα σταματήσει αυτό που γίνεται, έτσι εύκολα και απλά».

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο ποινικολόγος, κύριος Βασίλης Χειρδάρης, ο οποίος τοποθετήθηκε για το νόμο, που δεν εφαρμόζεται στην Κρήτη αναφέροντας: «Το κράτος έχει υποχρέωση να υπερασπίσει και να προστατεύσει τη ζωή των πολιτών. Αδυνατεί να ασκήσει την πολιτειακή του εξουσία σε ένα μέρος που λέγεται Κρήτη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει το κράτος να κάνει αυτές τις οικογένειες να συνυπάρξουν. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν είναι δυνατόν να μην ασκείται ο νόμος στην Κρήτη».

Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για να συνθέσει πλήρως το παζλ της αιματηρής βεντέτας στα Βορίζια, καθώς αναζητείται τουλάχιστον ένα άτομο. Πρόκειται για τον άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο – ντοκουμέντο να βρίσκεται μαζί με το άτομο που πυροβολεί με Καλάσνικοφ και σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ψάχνουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου. Κάνουν έρευνες ακόμη και σε νεκροταφεία, αν και δεν αποκλείεται αν όχι όλα κάποια απ’ αυτά να έχουν καταλήξει ακόμη και στον πάτο της θάλασσας.

Τα Βορίζια, πάντως, παραμένουν σε αστυνομικό κλοιό καθώς η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέο αιματοκύλισμα.