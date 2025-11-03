Με την κατάθεση πρώην υπαλλήλου της ΕΥΠ συνεχίστηκε η δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών. Η γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν ένας από τους «στόχους», από το βήμα του μάρτυρα εξέφρασε την πεποίθηση πως «παγιδεύτηκα γιατί δεν ήμουν αρεστή από τη διοίκηση».

«Δεν είχα καμία σχέση με κανένα πολιτικό πρόσωπο. Παγιδεύτηκα, η υπηρεσία μου σίγουρα ήθελε να με παρακολουθήσει» ανέφερε, σημειώνοντας πως της είχε σταλεί «μολυσμένο» μήνυμα στο κινητό της, ενώ βρισκόταν σε διένεξη με την υπηρεσία της.

«Τον τελευταίο χρόνο κατέθετα αναφορές για διάφορα νομικά προβλήματα της υπηρεσίας ως υπάλληλος της, ότι υπήρχαν προβλήματα διαχείρισης πολλών θεμάτων και ότι υπήρχε αδιαφορία της διοίκησης ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές προς εμάς» εξήγησε, απαντώντας στην ερώτηση γιατί δεν ήταν αρεστή στην υπηρεσία στην οποία εργαζόταν μέχρι το 2021.

Η μάρτυρας κατέθεσε πως δεν έχει διαπιστωθεί ότι το κινητό της είχε προσβληθεί, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχει στην Ελλάδα υπηρεσία που να ελέγχει αν το κινητό ιδιώτη έχει προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό. «Δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί το κινητό μου, αλλά συγχρόνως είχαν περάσει δύο χρόνια από τη μόλυνση, αμφέβαλα αν θα υπήρχαν στοιχεία πια…» είπε, υποστηρίζοντας ότι της είχε σταλεί «μολυσμένο» μήνυμα ενώ ήταν σε αντιδικία με την υπηρεσία της. Όπως κατέθεσε, παρά το αίτημα που κατέθεσε στην τριμελή επιτροπή ζητώντας να μάθει αν ήταν θύμα παρακολούθησης, δεν έλαβε ποτέ απάντηση για το αν υπήρχαν διατάξεις σε βάρος της από την ΕΥΠ.

«Το επίμαχο διάστημα ανήκα στην ΕΥΠ, από το 2007 έως το 2021, σε διαφορετικά αντικείμενα. Στη συνέχεια έγινε η μετάταξη μου, όπως και άλλων, στην Ελληνική Αστυνομία με τροπολογία της κυβέρνησης. Στα μέσα Ιουλίου 2021 δημιουργήθηκε μια υποδιεύθυνση που θεωρώ ότι έχει σχέση με την υπόθεση, γιατί η υποδιεύθυνση δεν είχε αντικείμενο κανένα» κατέθεσε. «Κατά τη σύσταση της είχε μόνο ονομαστικές αρμοδιότητες, δηλαδή υπήρχε καταχωρημένος ο πίνακας, αλλά ήταν εικονικός. Ήμασταν περίπου 50 άτομα από διάφορες ειδικότητες απ’ όλη την υπηρεσία».

Σε ερώτηση της έδρας «Είχατε κάτι κοινό;» η μάρτυρας απάντησε: «Εκτιμώ ότι δεν ήμασταν αρεστά στη διοίκηση…».

Αναφερόμενη στην αντιδικία της με την υπηρεσία, είπε: «Αρχικά έστειλα εξώδικο στις 16/9/2021 που έγινε γνωστό ευρέως και δεν είχαμε καμία απάντηση και πηγαίναμε και κοιταζόμασταν. Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά έξι συνάδελφοι με το ίδιο περιεχόμενο. Στις 18 Νοεμβρίου μας κάλεσε η Εισαγγελία γιατί είχε ξεκινήσει διερεύνηση για παράβαση καθήκοντος βάσει της μήνυσής μας και στις 23 Νοεμβρίου έλαβα το μήνυμα από άγνωστο αριθμό, ενώ βρισκόμουν στο δικηγόρο μου, το οποίο έλεγε «Κοριτσάκι με θυμάσαι;» και ένα παραποιημένο λινκ του YouTube. Πάτησα το λινκ και δεν ασχολήθηκα περαιτέρω. Μου φαινόταν περίεργο αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι υπήρχε κακόβουλο λογισμικό… άρχισα να το σκέφτομαι το 2023 όταν άκουγα αυτές τις αναφορές. Το Δεκέμβριο απομακρυνθήκαμε από την υπηρεσία, στραφήκαμε νομικά κατά της μετάταξής μας και υπάρχει τελεσίδικη απόφαση υπέρ μας όπου ακυρώθηκαν οι μετατάξεις μας ως αντισυνταγματικές, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί και έχει υπάρξει νέα τροπολογία μετάταξης».

Η μάρτυρας ανέφερε πως δεν γνωρίζει τους κατηγορούμενους, ωστόσο εξέφρασε την εκτίμηση πως «η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε αντί της Κύπρου ως hub για να εξαχθεί το λογισμικό».

Εισαγγελέας: «Γιατί να χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως hub και όχι χώρες πιο εύκολες;»

Μάρτυρας: «Θεωρώ επειδή εδώ υπήρχαν οι σωστές γνωριμίες…. Υπάρχει πιθανότητα να κρύφτηκε η δαπάνη για το predator μέσα σε μια νόμιμη δαπάνη».