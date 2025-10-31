Σε μια διασταύρωση στις οδούς Ελ. Βενιζέλου και Ακρωτηρίου στην Πάτρα αποκαλύπτεται καθημερινά η επικίνδυνη συμπεριφορά μικρών παιδιών Ρομά, τα οποία προβαίνουν σε μια ασυνήθιστη τακτική για να «πλησιάσουν» τους οδηγούς.

Τα παιδιά προσπαθώντας να αποσπάσουν χρήματα από διερχόμενους οδηγούς, κρέμονται από τα αυτοκίνητά τους, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα αλλά και την ασφάλεια των οδηγών.

Μέλη μιας ομάδας στο Facebook που δημοσιοποίησαν τις φωτογραφίες, προειδοποιούν για τον σοβαρό κίνδυνο τραυματισμών και τροχαίων ατυχημάτων στη συγκεκριμένη διασταύρωση, σύμφωνα με το Tempo24.