Ακόμη ένα περιστατικό με μεθυσμένα ανήλικα ήρθε να προστεθεί στον ατέλειωτο κατάλογο, με αποκορύφωμα τον θάνατο της 16χρονης λίγα μέτρα μακριά από κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες περίπου τα μεσάνυχτα τρία ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν με συμπτώματα μέθης σε ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων. Προηγουμένως είχαν καταναλώσει αλκοόλ παρανόμως σε καφέ-μπαρ στην περιοχή του Πειραιά, με την ΕΛ.ΑΣ. να συλλαμβάνει την 32χρονη υπεύθυνη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κι έναν φύλακα.

Αμέσως μετά οι αστυνομικοί πήγαν στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου εντόπισαν έναν 17χρονο σε κατάσταση μέθης και τη μητέρα του. Να σημειώσουμε ότι ο 17χρονος είχε πάνω του πλαστή αστυνομική ταυτότητα.

Όπως ενημερώθηκαν, οι άλλοι δύο ανήλικοι είχαν φύγει νωρίτερα με τους γονείς τους.

Για το νέο περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και αναμένεται η άσκηση ποινικών διώξεων.