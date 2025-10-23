Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, με δράστη έναν γιο και θύμα τη μητέρα του, εξετάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Κατηγορούμενος είναι ένας 53χρονος από τη Λοκρίδα, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, το πρωί της περασμένης Δευτέρας (20/10/25) φέρεται να χτύπησε και να απείλησε ότι θα σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του, απαιτώντας να του δώσει χρήματα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η καταγγελία έγινε την επόμενη ημέρα από την ίδια τη γυναίκα, η οποία ανέφερε ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ουσίες — κάτι που επιβεβαίωσε και ο αδελφός του κατηγορουμένου — και πως το τελευταίο διάστημα, μετά την απώλεια της εργασίας του, έχει γίνει ιδιαίτερα επιθετικός και ζητά συνεχώς χρήματα.

Με εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας ο 53χρονος αρχικά εστάλη για ψυχιατρική εκτίμηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση δεν πληρούνταν τα κριτήρια για ακούσια νοσηλεία. Έτσι στη συνέχεια η Εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του για το αυτεπάγγελτο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και ο 53χρονος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος ειδικότερα για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα του αρνήθηκε τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, όχι για να ζητήσει την τιμωρία του γιου της αλλά γιατί φοβάται μην της κάνει κακό όσο είναι εκτός φαρμακευτικής αγωγής και ανεξέλεγκτος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος βέβαια αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι ουδέποτε χτύπησε τη μητέρα του αλλά ούτε και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Το Δικαστήριο τον έκρινε αθώο για την πρώτη κατηγορία και ένοχο μόνο για την απειλή προς την μητέρα του και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών με 3ετη αναστολή, υπό τον όρο όμως να μην προσεγγίζει την ηλικιωμένη μητέρα του. Του αφαίρεσε επίσης το χρόνο που πέρασε στο κρατητήριο μετά τη σύλληψή του