Σύνδεση μεταξύ παρακολουθήσεων που γίνονταν μέσω ΕΥΠ και Predator εκτίμησε ότι υπήρχε η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές.

Η κ. Γεροβασίλη, η οποία έκανε λόγο για ευθεία παρέμβαση την πολιτική ζωή του τόπο,υ ήταν ένα από τα πρόσωπα που όπως δημοσιοποιήθηκε αποτέλεσε στόχο παρακολουθήσεων.

«Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ. Αυτά φάνηκαν από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση. Τώρα ποιος ο λόγος συνεργασίας των συστημάτων; Διασφάλιση της πληροφορίας που μπορεί να πάρει κάποιος από το κάθε σύστημα. Ούτε ξέρω ποιος έκανε τη χρήση των πληροφοριών, αλλά αν όντως χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας» ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κ. Γεροβασίλη εξήγησε στο δικαστήριο ότι ενημερώθηκε από δημοσιεύματα πως ενδέχεται να παρακολουθείται, ωστόσο, όπως σημείωσε ουδέποτε ελέγχθηκε το κινητό της. Η ίδια, ανέφερε, πως κατέθεσε έγκληση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά αγνώστων, στο πλαίσιο της οποία δεν ζητήθηκε η παράδοση του κινητού της.

Η μάρτυρας χαρακτήρισε τη σχέση της με την ΕΥΠ, την περίοδο που βρισκόταν στην ηγεσία του υπουργείου, ως «σχέση συνεργασίας» στα πλαίσια της οποίας δεχόταν ενημέρωση ανάλογα με την υπόθεση, δηλαδή για όσες είχαν ενδιαφέρον για εθνικά ζητήματα και πρόσθεσε πως δεν υπέπεσε κάτι «ύποπτο» στην αντίληψη της.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Γεροβασίλη ανέφερε πως στην περίπτωση που η ΕΥΠ ήθελε να προμηθευτεί ένα νέο λογισμικό η αγορά θα μπορούσε να έχει τα στοιχεία του απορρήτου «αλλά ο υπουργός θα έχει γνώση».

Η μάρτυρας κατέθεσε πως δεν γνωρίζει προσωπικά τους κατηγορούμενους ανέφερε, ωστόσο, πως η εταιρία του ενός επιχειρηματία συνδέεται με την ελληνική αστυνομία από το 2014, οπότε και υπεγράφη απόρρητη σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία συστημάτων λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας. «Κατά την υπουργία μου, δεν πλήρωσα την εταιρεία γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα, την αναζήτησα για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαφή μου και ζήτησα αρμοδίως την ανεύρεση και αγορά άλλου συστήματος. Στη συνέχεια αποχώρησα από τη θέση» κατέθεσε.