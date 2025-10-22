Για τη μεγάλη κλοπή των κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας της εποχής του Ναπολέοντα από το μουσείο του Λούβρου μίλησε το πρωί της Τετάρτης 22/10 ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου. «Η μεθοδολογία της δείχνει “Ροζ Πάνθηρες”» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Βλέπουν τους Ροζ Πάνθηρες πίσω από την κλοπή του αιώνα στο μουσείο του Λούβρου. Ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την κλοπή στο Λούβρο και τη σύνδεση της υπόθεσης με τους διαβόητους “Ροζ Πάνθηρες”.

«Οι “Ροζ Πάνθηρες” είναι μια μεγάλη πανευρωπαϊκή οργάνωση, η οποία ξεκίνησε με Σέρβους και Κροάτες κυρίως και μετά ενεπλάκησαν και άλλοι, οι οποίοι δρουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με στόχους κυρίως κοσμηματοπωλεία, χρυσοχοεία, συλλογές ιδιωτικές με κοσμήματα. Ή τα διαλύουν και τα πωλούν ως πέτρες ή βρίσκουν κλεπταποδόχους πλουσίους. Δεν ξέρουμε την εθνικότητα των κλεπτών στο Λούβρο. Σύμφωνα με αναλύσεις από τις διωκτικές αρχές, η μεθοδολογία στο Λούβρο αφορά στους “Ροζ Πάνθηρες”», είπε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Τα κοινά στοιχεία είναι το αντικείμενο της κλοπής, ότι χτυπούν αποκλειστικά κοσμηματοπωλεία, συλλογές και μουσεία και έργα τέχνης. Η κ. Ολιβέρα Τσίρκοβιτς ανήκε στους “Ροζ Πάνθηρες”, είχε συλληφθεί, είχε φυλακιστεί, απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού αλλά συνελήφθη εκ νέου. Εξέτισε την ποινή της και έχει εκδώσει και βιβλίο και μου το έστειλε πριν λίγο καιρό με αφιέρωση. Ήταν πελάτισσά/εντολέας μου τότε. Είναι εξαιρετικά οργανωμένη και με τεχνογνωσία, ομάδα κλοπών και διαρρήξεων.

Η κλοπή δεν εμπεριέχει βία ή απειλή χρήσης βίας, ενώ η ληστεία εμπεριέχει το στοιχείο της βίας. Δεν είναι ληστεία, αλλά κλοπή. Συνήθως οι “Ροζ Πάνθηρες” κάνουν κλοπές. Οι κλοπές αυτές είναι εξαιρετικά οργανωμένες. Τα κάνουν αυτά με πλήρη χρονομέτρηση του σχεδίου τους. Και σχέδιο έχουν και ξέρουν πότε θα απενεργοποιήσουν τον συναγερμό. Μπορεί να ήταν και κλοπή κατά παραγγελία» πρόσθεσε.