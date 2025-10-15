Συνελήφθη 27χρονος αλλοδαπός το απόγευμα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου, ο οποίος είχε αποδράσει τον προηγούμενο μήνα από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής και εξέτιε ποινή κάθειρξης 7,5 ετών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών.

Η σύλληψη του 27χρονου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 14 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, σε χώρο στάθμευσης επί της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σε περιοχή της Βοιωτίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο φέρεται να είχε υπεξαιρέσει λίγα 24ωρα νωρίτερα. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή του ένα πιστόλι replica, το οποίο κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Ο ίδιος είχε αποδράσει από το σωφρονιστικό κατάστημα της Κασσάνδρας, το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που έκανε εργασίες με άλλους συγκρατούμενούς του και έκτοτε αναζητούνταν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.