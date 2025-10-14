Συνελήφθη πριν από λίγο ο 22χρονος που θεωρείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο 22χρονος οδηγείται στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη στη Καλλιθέα, περιοχή που φέρεται να έμενε και ο συνεργός του, ο οποίος νωρίτερα παραδόθηκε στις αρχές.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε στο Mega, ότι ο δράστης έχει καταγωγή από τη Βρετανία και γνώρισε τον συνεργό του σε πιάτσα ναρκωτικών, όπου δραστηριοποιούνταν.

Όταν μπήκε στο κάμπινγκ, φέρεται να μίλησε στα αγγλικά πριν δολοφονήσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον επιστάτη του.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα ο συνεργός του 22χρονου -επίσης 22 ετών- παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Μπάμπη Λυκούδη. Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει ομολογήσει ότι είχε ρόλο συνεργού στη διπλή εκτέλεση και συγκεκριμένα ότι είναι ο αναβάτης με το σορτς και τη θήκη κιθάρας που απεικονίζεται στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε ό,τι αφορά το κίνητρο, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022 και στη συνέχεια άρχισε να του αποσπά χρήματα εκβιαστικά.

«Δεν πήγαν για να τον δολοφονήσουν. Πήγαν να τον εκβιάσουν»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος σε δημοσιογράφους, «δεν υπάρχει καμία συγγενική σχέση και δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό κίνητρο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας, όσα έχουν ακουστεί για περιουσιακά δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

«Εκεί δεν πήγαν για να τον δολοφονήσουν. Πήγαν να τον εκβιάσουν, να του αποσπάσουν χρήματα. Και προέκυψε το περιστατικό. Δεν ήταν στον σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Ήταν να του ζητήσουν λεφτά», είπε ακόμη.

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ακόμη ότι ο εντολέας του είχε κάνει τις δύο απόπειρες εκβιασμού στο θύμα «και τις παραδέχτηκε. Στις δύο πρώτες ήταν μόνος του».

Το χρονικό

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.