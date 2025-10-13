Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 41χρονος ο οποίος πήγε έξω από το σπίτι της πρώην του στο Ηράκλειο Κρήτης και πετούσε πέτρες με στόχο τα παράθυρα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 41χρονη γυναίκα, ο πρώην σύντροφός της την επισκέπτεται στη δουλειά και στο σπίτι, σε τόσο μεγάλο βαθμό που η ίδια αισθανόταν φόβο και ανησυχία.

Tο περιστατικό όμως με τις πέτρες αποτέλεσε το αποκορύφωμα της φερόμενης, ενοχλητικής συμπεριφοράς του 41χρονου προς εκείνη.

Η γυναίκα κάλεσε, τελικά, την αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα, ενώ η ίδια ζήτησε να της χορηγηθεί panic button.