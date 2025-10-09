Μια σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής υποβάθμισης ερευνούν οι Αρχές στη Χαλκιδική, μετά την αποκάλυψη παράνομων παρεμβάσεων σε φυσικό ρέμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Όπως προέκυψε από αστυνομική έρευνα, δύο άνδρες, ηλικίας 63 και 46 ετών, φέρεται να επιχώματωσαν ρέμα και να κατασκεύασαν αυθαίρετα πηγάδι μεγάλης διαμέτρου, προκειμένου να εξασφαλίσουν άρδευση για τα χωράφια τους.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από σχετική καταγγελία και διενεργήθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι δύο άνδρες, με τη βοήθεια χειριστή εκσκαφέα, προχώρησαν τον Αύγουστο του 2024 σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στη φυσική κοίτη ρέματος. Συγκεκριμένα, εκρίζωσαν παραποτάμια βλάστηση και δέντρα για τη διάνοιξη δρόμου που οδηγούσε στο κέντρο του ρέματος, όπου και ανακατασκεύασαν πηγάδι διαμέτρου περίπου 15 μέτρων και βάθους τουλάχιστον 20 μέτρων.

Για να εξασφαλίσουν την αποκλειστική χρήση του, οι εμπλεκόμενοι τοποθέτησαν μεταλλική πόρτα και έσκαψαν την κοίτη, περνώντας υπόγεια μαύρη αρδευτική σωλήνα, η οποία συνέδεε το πηγάδι με δεξαμενή ιδιοκτησίας τους.

Έπειτα από αυτοψία που πραγματοποίησαν αρμόδια κλιμάκια της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής, διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν χωρίς καμία περιβαλλοντική άδεια ή έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι συνέπειες των παρεμβάσεων κρίνονται σοβαρές, καθώς, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκλήθηκε διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, καταστροφή της φυσικής κοίτης, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και απώλεια της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.