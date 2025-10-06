Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου σε περιοχή των βορείων προαστίων του Ηρακλείου Κρήτης κοντά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όταν ένας άνδρας αυτοπυροβολήθηκε.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 70 χρόνων ο οποίος έστρεψε πάνω του το όπλο που κρατούσε και πυροβολήθηκε μπροστά στα μάτια των διασωστών του ΕΚΑΒ αλλά και των αστυνομικών που είχαν φτάσει στο σημείο.

Όλα άρχισαν όταν γείτονες του 70χρονου άντρα τον άκουσαν να φωνάζει και να εκτοξεύει απειλές, ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο άνδρας είδε να βρίσκονται άλλα άτομα σε απόσταση αναπνοής από τον ίδιο, έστρεψε πάνω του το πυροβόλο όπλο του και αυτοκτόνησε.

Άγνωστοι παραμένουν -μέχρι στιγμής- οι λόγοι που προχώρησε σε αυτή την πράξη ο 70χρονος. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και παίρνει καταθέσεις από όσους ήταν μπροστά στο σοκαριστικό περιστατικό.