Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών για την πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων γινόταν παράνομη είσπραξη ΦΠΑ και επιστροφές φόρων. Η διαδικασία κράτησε ώρες, με εντάσεις και απρόοπτα, ενώ οι αποφάσεις των ανακριτικών αρχών οδήγησαν σε βαριές συνέπειες για αρκετούς εκ των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την δικογραφία , η ομάδα φέρεται κατά τα έτη 2023-2025 να διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρίες με συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται βαριές κατηγορίες που αφορούν την δράση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων αδίκημα για το οποίο θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασία των απολογιών σήμερα τα ξημερώματα ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων, που αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. ‘Αλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ενώπιον του Ανακριτή ο 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου, που θεωρείται ο αρχηγός του κυκλώματος αρνήθηκε το κατηγορητήριο που του αποδίδεται, δηλώνοντας με υπόμνημα του, πως «είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» . Ισχυρίζεται δε, ότι συνδέεται με φιλικές σχέσεις με την πλειονότητα των συγκατηγορουμένων του και δηλώνει ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των εργασιών της οποίας είχε νόμιμες συνεργασίες.

Ο 52χρονος κατηγορούμενος, φερόμενος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, υποστήριξε, επίσης, ότι δεν υπάρχει κανένα εύρημα από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που να τον ενοχοποιεί, επισημαίνοντας ότι δεν βρέθηκαν χρήματα, ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί. «Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» αναφέρει ο κατά την κατηγορία διευθυντής της εγκληματικής οργάνωσης.