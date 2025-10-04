Ένας 27χρονος Τούρκος συνελήφθη στην Ξάνθη κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κατείχε 25 πιστόλια Glock με ισάριθμους γεμιστήρες.

Η σύλληψή του έγινε χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η σύλληψή του δεν συνδέεται με την υπόθεση τού οπλοστασίου που εντοπίστηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, και οδήγησε στη σύλληψη 13 Τούρκων υπηκόων.

Ο 27χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ξάνθη, ενώ τα πιστόλια με τους γεμιστήρες κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών, παρουσία δικαστικού λειτουργού, τόσο στο σπίτι του όσο και σε αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 950 ευρώ σε μετρητά, το κινητό του τηλέφωνο, τρία πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και το όχημα -ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης.