Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος οδήγησε στη σύλληψη 13 Τούρκων υπηκόων επτά ανδρών και έξι γυναικών στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου στον Έβρο, οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατασχέθηκαν συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και μηχανικών μερών όπλων. Το εύρημα έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρχές, που ερευνούν το δίκτυο και τον τελικό προορισμό του οπλισμού.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα εξαρτήματα προορίζονταν για την Αθήνα, όπου φέρεται να υπήρχε πρόθεση να ολοκληρωθεί η κατασκευή των όπλων με τη χρήση 3D εκτυπωτών, οι οποίοι θα δημιουργούσαν τα πλαστικά μέρη των πιστολιών.

Η επιχείρηση στήθηκε έπειτα από πληροφορία που έλαβαν οι ελληνικές αρχές γνωστές και ως το «ελληνικό FBI» για επικείμενη μεταφορά οπλισμού από την Τουρκία. Οι συλληφθέντες φέρεται να προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα με βάρκα μέσω του ποταμού Έβρου, ωστόσο αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα και τους συνέλαβαν αμέσως μόλις αποβιβάστηκαν στην ελληνική πλευρά.