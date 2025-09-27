Τη βίαιη εκρίζωση τριχών από το κεφάλι του 2χρονου αγοριού στον Αυλώνα επιβεβαιώνει η ιατροδικαστική έκθεση, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ. Για το περιστατικό έχουν ήδη συλληφθεί ένας 54χρονος ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού και η 55χρονη σύζυγός του, η οποία φέρεται να έχει ενεργό ρόλο στην απόπειρα συγκάλυψης του περιστατικού.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, το παιδί φέρει τραύμα «διαστάσεων 7 x 6 εκ., με ήπια ερυθρότητα και σημαντική απώλεια τριχών στην περιοχή του βρεγματικού λοβού (στο άνω μέρος του κεφαλιού), πέριξ της μέσης γραμμής». Όπως σημειώνεται, τα ευρήματα είναι συμβατά με βίαιο τράβηγμα και εκρίζωση των τριχών, και συνάδουν με το συμβάν που έχει καταγγελθεί από την οικογένεια του ανήλικου.

Η γνωμάτευση του ιατροδικαστή ουσιαστικά ενισχύει τη βασική καταγγελία των γονιών, οι οποίοι υποστηρίζουν πως το παιδί υπέστη σωματική κακοποίηση εντός του σταθμού, από τον ιδιοκτήτη του.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία είναι διευθύντρια του σταθμού. Κατηγορείται για απόπειρα ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς φέρεται να πίεσε εργαζόμενες του σταθμού να πουν ψευδώς στη μητέρα του παιδιού ότι επρόκειτο για ατύχημα και όχι για περιστατικό κακοποίησης.

Καταλυτικό ρόλο στην αποκάλυψη της αλήθειας φέρεται να έπαιξε μια δασκάλα του σταθμού, η οποία ενημέρωσε τη μητέρα του παιδιού για όσα συνέβησαν. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη έχει ήδη καταθέσει στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εναντίον Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας του ΤΔΕΕ Ωρωπού, το οποίο διενήργησε την προανάκριση και συνέταξε τη σχετική δικογραφία.